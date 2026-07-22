Il 22 luglio di due anni fa, un ballatoio al terzo piano di una Vela Celeste a Scampia crollò causando tre morti e undici feriti, tra cui sette bambini. Il crollo avvenne poco dopo le 22.30. Oggi il Consiglio comunale ricorda l’evento, e domani è prevista una messa in memoria delle vittime.

Il 22 luglio di due anni fa il dramma del crollo di un ballatoio nella Vela Celeste di Scampia: un fatto che sconvolse Napoli e l’Italia. In serata, poco dopo le 22,30, il cedimento al terzo piano della Vela provocò tre morti: Roberto Abbruzzo, Margherita Della Ragione e Patrizia Della Ragione, e undici feriti, tra cui sette bambini. Precipitando, il ballatoio determinò la caduta anche di quelli presenti al secondo e al primo piano. Il Consiglio comunale di Napoli oggi lo ha ricordato attraverso la presidente dell'assemblea cittadina, Enza Amato. L'aula ha osservato un minuto di silenzio. Invece domani, giovedì 23 luglio, la comunità di Scampia si ritroverà ancora una volta per pregare e custodire viva la memoria delle vittime di una delle pagine più dolorose della storia recente del quartiere. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Due anni fa il crollo nella Vela Celeste con tre vittime. Oggi il ricordo del Consiglio comunale, domani una messa

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