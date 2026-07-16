L’ex amministratore delegato di Aspi è stato condannato a 12 anni di reclusione per il crollo del ponte Morandi avvenuto il 14 agosto 2018, che ha causato la morte di 43 persone. La sentenza è arrivata otto anni dopo il disastro, che ha coinvolto una delle infrastrutture più gravi del paese. La corte ha riconosciuto responsabilità legate alla gestione e alla manutenzione del ponte.

L’ex ad di Aspi, Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni per il crollo di ponte Morandi. Nel disastro del 14 agosto 2018 persero la vita 43 persone. Castellucci era già stato condannato per l’incidente stradale sulla A16 in cui un bus turistico era precipitato dal viadotto Acqualonga con 40 vittime. Condanne per gli ex vertici Aspi e Spea Il primo grado del processo per il crollo di ponte Morandi, a Genova, si conclude con le condanne, oltre che di Castellucci, anche per gli ex vertici di Aspi e di Spea. Undici anni è la condanna per Michele Donferri Mitelli, ex numero tre di Aspi, responsabile delle manutenzioni: il pm aveva chiesto per lui 15 anni e sei mesi. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Crollo del ponte Morandi: Castellucci condannato a 12 anni. Otto anni fa il disastro: 43 le vittime

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ponte Morandi, Giovanni Castellucci condannato a 12 anni

Notizie e thread social correlati

Crollo del ponte Morandi: Castellucci condannato a 12 anniUn ex amministratore delegato di una concessionaria autostradale è stato condannato a 12 anni di reclusione per il crollo di un ponte avvenuto nel...

Crollo ponte Morandi, l’ex ad di Autostrade Castellucci condannato a 12 anniIl Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di carcere l’ex amministratore delegato di Autostrade per aver causato il crollo del ponte Morandi nel...

Temi più discussi: Il crollo del ponte Morandi, dopo 8 anni arriva la sentenza; Crollo ponte Morandi, Autostrade: Porgere scuse è esigenza morale; L’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia si è scusato per il crollo del ponte Morandi; Ponte Morandi, Autostrade chiede scusa alle vittime prima della sentenza.

#Genova #PonteMorandi. È stato condannato a 12 anni di carcere l’ex AD di Autostrade Castellucci per crollo colposo e omicidio stradale. 5 anni all’ex direttore della vigilanza del Mit Coletta. Legale Castellucci Sentenza sbagliata, il processo non finisce q x.com

Ponte Morandi, la sentenza sul crollo: 12 anni a Castellucci, ex a.d. di Autostrade, 5 anni all'ex direttore della vigilanza del Mit Coletta reddit

Crollo ponte Morandi, condannato a 12 anni l’ex ad di Autostrade Castellucci: la sentenza di primo gradoC'è la prima sentenza sulle responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova: l'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci è ... fanpage.it

Crollo Ponte Morandi, ex ad Aspi Giovanni Castellucci condannato a 12 anniLeggi su Sky TG24 l'articolo Crollo Ponte Morandi, attesa per oggi la sentenza del processo di primo grado: 57 imputati ... tg24.sky.it