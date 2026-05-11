Genova vandali nella Radura della Memoria imbrattato il murale in ricordo delle vittime del crollo del Ponte Morandi

A Genova, nella Radura della Memoria dedicata alle vittime del crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018, sono state trovate scritte in rosso e simboli osceni tracciati sul murale realizzato dall'artista Duorone. Chi si è recato nello spazio commemorativo ha notato immediatamente le tracce di questa azione vandalica, che ha danneggiato l'opera e disturbato il luogo dedicato alla memoria delle persone coinvolte. La polizia sta indagando sull'accaduto.

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Il murale della Radura della Memoria, realizzato per ricordare le vittime del crollo del ponte Morandi, è stato deturpato da scritte tracciate con la bomboletta spray. Il murale era stato realizzato nel 2021 da Duorone, coppia di artisti franco-spagnola di fama mondiale, e rappresenta un volto di donna formato da blocchi di colore di diverse forme geometriche. Sabato chi ha visitato la Radura ha guardato con occhi atterriti scritte vergate in rosso e simboli osceni che l’attraversavano. Dura la risposta del presidente del Municipio Centro Ovest, Michele Colnaghi: “Non ci sono parole per descrivere lo sdegno che provo in questo momento. Vedere imbrattata un’opera che rappresenta il dolore di un’intera città e la speranza di rinascita di un quartiere è un colpo al cuore”.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, vandali nella Radura della Memoria, imbrattato il murale in ricordo delle vittime del crollo del Ponte Morandi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Genova, imbrattato murale in ricordo delle vittime del ponte MorandiScritte e scarabocchi a vernice spray sono apparsi sul graffito, in una delle aree simbolo create in ricordo della tragedia del 2018. Ponte Morandi, imbrattato il murales della Radura della memoria in ricordo vittimeImbrattato a Genova il grande murales della Radura della memoria dedicato alle 43 vittime del crollo del ponte Morandi. Si parla di: Radura della Memoria, imbrattato il murale in ricordo delle vittime; Vandali colpiscono il murale della memoria del Ponte Morandi: sindaca chiede scusa.