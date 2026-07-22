La sorella dell’ex calciatore e attuale allenatore della nazionale turca è deceduta a causa di ferite riportate in un incidente domestico. La notizia è stata comunicata dalla Federazione turca. La donna ha subito l’incidente in casa, e le sue condizioni sono apparse gravi prima del decesso. La famiglia e il mondo del calcio hanno espresso cordoglio per la perdita. La Federazione ha confermato la notizia senza fornire ulteriori dettagli sull’accaduto.

Terribile lutto per l'ex attaccante della Roma Vincenzo Montella, attuale ct della Turchia: la sorella Caterina è morta in seguito a delle ferite riportate a causa di un incidente domestico. Il triste annuncio è arrivato dalla Federazione turca che ha comunicato che le esequie si terranno peo la Chiesa di San Nicola a Castello di Cisterna (provincia di Napoli) alle ore 16:30. A Millî Takim Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nin ablasi Caterina Montella'nin, evinde geçirdigi elim bir kaza sonucunda tedavi gördügü hastanede hayatini kaybettigini derin bir üzüntüyle ögrenmis bulunuyoruz. Merhume Caterina Montella için bugün Napoli kentinin Castello. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Vincenzo Montella, morta la sorella Caterina: cosa è successo. L'annuncio della Federazione turca

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