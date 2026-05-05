La sorella di Caterina Romualdi, coinvolta nell’incidente avvenuto domenica sera a Forlì, si trova attualmente in ospedale e non rischia più la vita. La notizia è stata confermata dalle autorità sanitarie, che stanno monitorando le sue condizioni. L’incidente ha provocato la morte di Romualdi, mentre la sorella è rimasta ferita in modo grave. Le indagini sulla dinamica dell’incidente sono ancora in corso.

Forlì, 5 maggio 2026 – La sorella di Caterina Romualdi, morta nell’incidente di domenica sera, è fuori pericolo di vita. La 25enne forlivese è tuttora ricoverata all’ospedale Bufalini di Cesena, con un quadro clinico complesso. Tuttavia i sanitari ritengono che le ferite riportate nel tragico incidente di domenica sera non le saranno fatali. In quello schianto, la giovane ha perso la sorella minore Caterina (23 anni) e l’amica Sirin Jaziri (26). Per entrambe non c’è stato nulla da fare: l’auto su cui viaggiavano in direzione del centro storico di Forlì ha finito la propria corsa contro un platano lungo viale dell’Appennino, lungo il corso del canale di Ravaldino.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Come sta la sorella di Caterina Romualdi dopo il tragico incidente a Forlì

Notizie correlate

Leggi anche: Chi sono Caterina Romualdi e Sirin Jaziri, le ragazze morte nell’incidente in auto

Lauren Bessette, la brillante sorella di Carolyn che viaggiava con lei e John F. Kennedy Jr. nel tragico incidente di 23 anni faQuest'ultima è stata a malapena menzionata dai media quando si è diffusa la notizia del terribile evento, ma, sebbene il suo ricordo sia stato...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Chi sono Caterina Romualdi e Sirin Jaziri, le ragazze morte nell’incidente in auto; Incidente a Forlì, schianto con l'auto in via dell'Appennino: morte le studentesse Caterina Romualdi e Sirin Jaziri, grave la sorella ventenne di una delle vittime; Il platano del dolore, in viale dell’Appennino il tempo si è fermato: fiori e peluche per Caterina e Sirin; Forlì, schianto in auto contro un platano: morte due studentesse, un'altra gravissima.

Chi sono Caterina Romualdi e Sirin Jaziri, le ragazze morte nell’incidente in autoTragedia in viale dell’Appennino, Caterina Romualdi era di San Martino in Strada (Forlì): nuovo lutto colpisce la famiglia. Sirin Jaziri, di Ravenna, era cassiera e studiava Economia. Le sorelle, di S ... msn.com

Forlì, schianto in viale dell'Appennino domenica sera. Caterina Romualdi, 23 anni, e Sirin Jaziri, 26, non ce l'hanno fatta. La sorella di Caterina, Angelica, 25 anni, è ricoverata in gravissime condizioni al Bufalini di Cesena. Caterina e Angelica avevano perso il - facebook.com facebook