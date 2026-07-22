Down per Whatsapp Instagram e Facebook Problemi ad accedere su social e chat | crescono le segnalazioni degli utenti

Crescono in Italia le segnalazioni su downdetector relative a un down di Facebook, Instagram e Whatsapp. Sulle piaffatorme di Meta vengono segnalati diversi disservizi. Problemi che tornano a distanza di pochissimo tempo dall’ ultimo down registrato sulle tre principali app di Meta. Screenshot Come inevitabilmente accade in questi casi, sono diversi gli utenti che si riversano su X per chiedere chiarimenti su che cosa stia succedendo. C’è chi segnala di essere stato sloggato dai social, non riuscendo più a rientrare. Chi invece lamenta lentezza esasperante nel caricamento del . Altri segnalano invece un errore legato al server. In aggiornamento Foto di Gerd Altmann da Pixabay L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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WhatsApp, Instagram e Facebook down oggi 9 aprile: guasti e segnalazioni

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