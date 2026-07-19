Facebook e Instagram down segnalazioni anche su WhatsApp | cosa sta succedendo

Nella mattinata di domenica 19 luglio, sono stati segnalati problemi di funzionamento su Facebook e Instagram, con un aumento rapido delle segnalazioni in Italia a partire dalle 9.30. Anche WhatsApp ha riscontrato disservizi nello stesso periodo. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le cause dell’interruzione. Le piattaforme di Meta risultano non operative per gli utenti coinvolti.

Problemi per le piattaforme di Meta nella mattinata di domenica 19 luglio. Dalle 9.30 circa sono aumentate rapidamente in Italia le segnalazioni di malfunzionamenti su Facebook e, poco dopo, su Instagram. Disagi vengono indicati anche per WhatsApp, ma al momento il coinvolgimento dell’app di messaggistica appare meno esteso. Il problema più grave riguarda Facebook, soprattutto nella versione desktop: molti utenti non riescono ad accedere al proprio profilo e visualizzano il messaggio «Account non disponibile al momento». Intorno alle 10.12 Downdetector registrava un picco di circa 1.700 segnalazioni italiane, concentrate in particolare sui problemi di login, sul sito web e sulla connessione ai server. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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WhatsApp, Instagram e Facebook down oggi 9 aprile: guasti e segnalazioni

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