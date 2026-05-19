Dove vedere in tv Marcell Jacobs Meeting Savona 2026 | orari batteria e finale programma streaming
Il Meeting di Savona 2026 si svolgerà mercoledì 20 maggio presso lo Stadio Ottolia, un evento internazionale di atletica. Tra gli atleti in gara ci sarà anche Marcell Jacobs, che prenderà parte alla sua prima competizione stagionale. La manifestazione prevede diverse batterie e finali, con orari specifici che saranno trasmessi in diretta streaming e in televisione. I dettagli sui momenti di gara e sulle modalità di visione sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento.
Marcell Jacobs farà il proprio esordio stagionale al Meeting di Savona, ormai tradizionale appuntamento internazionale di atletica che andrà in scena mercoledì 20 maggio presso lo Stadio Ottolia nella località ligure. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 sui 100 metri si cimenterà sulla sua distanza prediletta e debutterà in questa annata agonistica, che culminerà con gli Europei di Birmingham, dove andrà a caccia del terzo titolo continentale consecutivo. Appuntamento alle ore 16.15 con le batterie, mentre alle ore 17.32 è prevista la finale. Il velocista lombardo si rimetterà in gioco per la prima volta dopo essere tornato sotto la guida di... 🔗 Leggi su Oasport.it
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