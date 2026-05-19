Dove vedere in tv Marcell Jacobs Meeting Savona 2026 | orari batteria e finale programma streaming

Il Meeting di Savona 2026 si svolgerà mercoledì 20 maggio presso lo Stadio Ottolia, un evento internazionale di atletica. Tra gli atleti in gara ci sarà anche Marcell Jacobs, che prenderà parte alla sua prima competizione stagionale. La manifestazione prevede diverse batterie e finali, con orari specifici che saranno trasmessi in diretta streaming e in televisione. I dettagli sui momenti di gara e sulle modalità di visione sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento.

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