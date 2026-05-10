In vista degli ottavi di finale all’ATP di Roma del 2026, l’attenzione si concentra sulla partita tra Darderi e Paul. La sfida si svolgerà in un contesto di grande attesa, con il pubblico che cerca di capire come seguire l’evento in diretta. L’incontro rappresenta un passaggio importante nel torneo, e gli appassionati vogliono conoscere orario, programma e modalità di streaming per poter seguire l’appuntamento.

Il mirino è puntato sugli ottavi di finale, ma per raggiungere il traguardo bisogna superare un ostacolo decisamente insidioso. Nel terzo turno del torneo maschile degli Internazionali d’Italia Luciano Darderi, testa di serie numero 18, affronta lo statunitense Tommy Paul, sedicesimo favorito del tabellone. Il match sarà il quinto in programma sulla BNP Paribas e chiuderà un programma che inizierà alle 11:00. Il giocatore italiano ha regolato al secondo turno il veterano tedesco Yannick Hanfmann senza eccessivi patemi. Il numero 20 del ranking ATP è però pienamente cosciente che per riuscire ad andare avanti e consolidare la sua scalata nella classifica è necessario alzare sensibilmente il livello delle proprie prestazioni e aumentare la continuità di risultati.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Darderi-Paul, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming

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