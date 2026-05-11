Dove vedere in tv Darderi-Zverev ATP Roma 2026 | orario programma streaming

Martedì 12 maggio si svolgerà l'incontro tra Luciano Darderi e Alexander Zverev negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia di tennis, che si terrà sul campo in terra rossa del Foro Italico. La partita sarà trasmessa in televisione e disponibile anche in streaming, con dettagli sugli orari e il programma che saranno comunicati nelle rispettive piattaforme di diffusione.

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Luciano Darderi affronterà martedì 12 maggio sulla terra rossa del Foro Italico il tedesco Alexander Zverev, nell’incontro valido per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. Un incontro molto complicato per l’italo-argentino, al cospetto del n.3 del mondo che vanta in questo evento due affermazioni, reduce poi dalla finale nel Masters1000 di Madrid. Sarà una partita difficile, come detto, per via della solidità di Zverev. Il tedesco ha nella combinazione servizio- rovescio il suo punto di forza e su un campo particolarmente lento come quello di Roma può avere il tempo per colpire come meglio preferisce anche dal lato del dritto. Di conseguenza, i favori del pronostico sono per il n.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Darderi-Zverev, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video One Point Slam | Australian Open 2026 Notizie correlate Dove vedere in tv Darderi-Paul, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingIl mirino è puntato sugli ottavi di finale, ma per raggiungere il traguardo bisogna superare un ostacolo decisamente insidioso. Dove vedere in tv Darderi-Trungelliti, ATP Marrakech 2026: orario semifinale, programma, streamingDopo aver superato il turno senza scendere in campo nei quarti dell’ATP 250 di Marrakech, l’azzurro Luciano Darderi, ha goduto di due giorni di... Argomenti più discussi: Luciano Darderi: Mi sento più maturo in campo, contro Zverev spingerò per vincere; RECAP! Day 6: Bublik saluta Roma, Zverev e Pegula volano; Sinner-Zverev, a Madrid atto numero 14: niente diretta tv in chiaro della finale; Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile a Roma · Tennis ATP. Che rimonta Lucianooo Darderi conquista gli ottavi di finale a Roma, dove sfiderà il numero 2?? del seeding Alexander Zverev @BMWItalia x.com Masters Meme Roundup: Madrid è ufficialmente finito! Da gamberi cattivi, a capre di nuova generazione, a schianti di racchette a volontà, condividi il tuo momento preferito! reddit Dove vedere in tv Darderi-Paul oggi, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingIl mirino è puntato sugli ottavi di finale, ma per raggiungere il traguardo bisogna superare un ostacolo decisamente insidioso. Nel terzo turno del torneo ... oasport.it