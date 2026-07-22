Le auto vendute in Europa vengono prodotte principalmente in paesi europei, con una presenza significativa di impianti di produzione in Germania, Francia e Spagna. Tuttavia, molte vetture sono anche realizzate in stabilimenti situati in paesi extraeuropei, come la Turchia e alcune nazioni dell’Europa dell’Est. I numeri mostrano che la produzione locale rappresenta una parte consistente delle vetture vendute nel continente, mentre una quota rilevante deriva da importazioni di veicoli di origine extraeuropea.

Si parla tanto di competitività dell'industria automobilistica europea contro i modelli importati dal resto del mondo, ma oggi, esattamente, dove vengono prodotte tutte le auto che circolano sulle nostre strade? Per rispondere a questo interrogativo abbiamo osservato le classifiche di vendita europee per i primi cinque mesi del 2026, riconducendo ogni modello presente in lista al proprio stabilimento. E come vedrete, le sorprese non mancheranno affatto. Alcuni Paesi tradizionalmente associati alla storia dell'automobile, infatti, oggi producono veicoli in quantità significativamente minori rispetto a Paesi più piccoli o meno legati all'immaginario automobilistico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dove sono prodotte oggi le auto vendute in Europa? I numeri Paese per Paese

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