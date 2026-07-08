Autostrade in Europa dove si paga e dove sono gratis | la guida ai pedaggi Paese per Paese

Da quifinanza.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Europa, le autostrade sono a pagamento in molti Paesi, mentre in altri sono gratuite. Le modalità di pagamento e le tariffe variano da nazione a nazione, influenzando i costi di viaggio degli automobilisti che attraversano i confini europei. Dopo aver lasciato l’Italia, i conducenti devono adattarsi alle diverse regole sui pedaggi, che possono includere sistemi elettronici o pagamento in contanti. Queste differenze rappresentano un elemento da considerare durante i viaggi tra i vari Paesi europei.

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Ogni anno milioni di automobilisti attraversano le frontiere europee per raggiungere le località di vacanza o per motivi di lavoro, ma una volta lasciata l’Italia le regole sulle autostrade cambiano da Paese a Paese. In alcuni Stati il costo del viaggio dipende dai chilometri percorsi, in altri è necessario acquistare una vignetta valida per un determinato periodo, mentre in diverse nazioni la rete autostradale è completamente gratuita per le autovetture. Conoscere in anticipo il sistema adottato evita non solo spese impreviste, ma anche sanzioni che in molti Stati vengono rilevate automaticamente tramite telecamere e recapitate anche ai conducenti stranieri grazie ai meccanismi di cooperazione europea. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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