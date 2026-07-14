Benvenuti nell’era dell’elettricità | dal boom delle rinnovabili al ritorno del nucleare i numeri della transizione Paese per Paese

L’Agenzia internazionale dell’energia conferma che l’era dell’elettricità è iniziata, con un aumento globale della produzione di energia da fonti rinnovabili e un ritorno del nucleare. I dati indicano che la capacità installata di rinnovabili ha superato quella delle fonti fossili, mentre alcuni paesi stanno investendo nuovamente nel nucleare. La transizione energetica si manifesta con variazioni tra i diversi paesi, evidenziando un cambiamento nel mix di produzione di energia a livello mondiale.

L’Agenzia internazionale dell’energia (Iea) ne è certa: siamo entrati nell’ era dell’elettricità. Un’epoca segnata dall’elettrificazione di praticamente ogni singolo ambito dell’economia: dai trasporti (con la progressiva transizione verso le auto elettriche) ai sistemi di riscaldamento (con le pompe di calore che sostituiscono le vecchie a caldaie a gas) fino all’industria pesante (che comincia a produrre acciaio e altri metalli tramite forni elettrici). La lotta ai cambiamenti climatici sta spingendo le economie di (quasi) tutto il mondo ad abbandonare gradualmente i combustibili fossili e abbracciare nuove fonti di energia, dalle rinnovabili al nucleare. 🔗 Leggi su Open.online

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