Un tabaccaio è stato condannato per aver ucciso un ladro durante un tentativo di furto. La sentenza arriva dopo un processo in cui si è discusso se l’uso delle armi fosse giustificato. La vicenda si aggiunge a quella di un altro uomo condannato per aver ucciso un malvivente, riaccendendo il dibattito sulla legittima difesa. Entrambi i casi hanno suscitato attenzione mediatica e sollevato questioni legali sulla proporzionalità dell’uso della forza in situazioni di crimine.

Il tema della legittima difesa torna al centro del dibattito pubblico a causa di due verdetti paralleli. Accanto alla recente e contestata condanna del gioielliere Mario Roggero, si aggiunge ora la sentenza definitiva per Marcellino Franco Iachi Bonvin, commerciante 74enne di Pavone Canavese (Torino), condannato a 1 anno e 8 mesi di carcere ma con sospensione condizionale della pena. I fatti risalgono al 2019, quando l'uomo fece fuoco dal balcone contro uno dei ladri che stavano svaligiando la sua tabaccheria di notte. Sebbene i contesti presentino forti analogie, l'esito processuale differisce: Iachi Bonvin ha evitato una pena più severa grazie all'accesso al rito abbreviato, che prevede udienze non pubbliche e la riduzione di un terzo della condanna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dopo Roggero, il caso di Iachi Bonvin. Chi è il tabaccaio condannato per aver ucciso un ladro

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