Paola Ferrari ha raccontato di aver avuto un rapporto con Eros Ramazzotti negli anni Ottanta. Dopo una serata, sono andati a cena insieme e, nei mesi successivi, hanno continuato a vedersi. La testimonianza è stata rilasciata al settimanale DiPiù. La narrazione si concentra sui passaggi temporali e sugli incontri tra i due, senza ulteriori dettagli o commenti.

“Iniziammo a parlare. Dopo la serata andammo a cena insieme e nei mesi successivi continuammo a vederci”: così Paola Ferrari torna sulla storia vissuta negli anni Ottanta con Eros Ramazzotti, raccontandola al settimanale DiPiù. Tutto iniziò durante un programma cult, il Festivalbar, nel 1985. “Avevamo le stesse radici e tra noi scattò subito la scintilla”, ricorda la giornalista, che definisce quella relazione “ un battito d’ali: breve, ma intensa “. Dell’amore con il cantante la conduttrice Rai aveva già parlato anche a Storie di Donne al Bivio, nel dicembre 2024: “Eravamo giovani e innamorati, ma i discografici non vedevano di buon occhio il nostro rapporto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Dopo la serata andammo a cena insieme e nei mesi successivi continuammo a vederci”: Paola Ferrari racconta la storia con Eros Ramazzotti

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