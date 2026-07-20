Paola Ferrari | Con Eros Ramazzotti ci siamo amati la storia 10 anni prima di conoscere Michelle Hunziker

Paola Ferrari ha raccontato di aver avuto una breve relazione con Eros Ramazzotti quando entrambi erano molto giovani. La storia è avvenuta circa dieci anni prima che Ferrari incontrasse Michelle Hunziker. La giornalista ha descritto il rapporto come intenso, senza fornire ulteriori dettagli o date precise. La vicenda riguarda un episodio della sua vita vissuto prima della notorietà e delle relazioni successive.

Paola Ferrari, regina delle cronache calcistiche in tv, rivela di avere vissuto una breve ma intensa storia d’amore con Eros Ramazzotti all’epoca in cui entrambi erano giovanissimi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Eros Ramazzotti torna a Bari dopo 20 anni ed incontra i fan

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