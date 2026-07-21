Eros Ramazzotti e Paola Ferrari il motivo della fine della loro storia d’amore | cosa successe nel 1985

Nel 1985, Paola Ferrari ha raccontato di aver avuto una relazione con Eros Ramazzotti durante i primi anni della loro carriera. La giornalista sportiva ha parlato di quel periodo, quando entrambi erano molto giovani e si frequentavano. Ferrari ha condiviso alcuni ricordi del tempo trascorso insieme, commentando il loro rapporto come un’esperienza vissuta negli inizi delle rispettive strade professionali.

Paola Ferrari ha parlato ancora una volta della relazione avuta con Eros Ramazzotti negli anni ’80. La giornalista sportiva, in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù, ha ricordato il periodo in cui lei ed il cantante si frequentarono, quando entrambi erano molto giovani e agli inizi delle loro rispettive carriere. All’epoca Paola Ferrari aveva 24 anni, mentre Eros Ramazzotti ne aveva 21 ed era appena diventato famoso dopo la vittoria al Festival di Sanremo dell’anno precedente con il brano Una terra promessa. I due si conobbero durante la finale del Festivalbar del 1985 grazie a un amico comune. “A presentarci fu un amico comune, durante la finale del Festivalbar del 1985. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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