Mentre domina i riflettori internazionali per il suo ruolo di Ulisse in The Odyssey di Christopher Nolan, e reduce da un'uscita pubblica che lo ha visto tra i VIP sugli spalti a godersi la finale dei Mondiali, il divo di Hollywood Matt Damon ha deciso di aprire il suo cuore svelando il pilastro più importante della sua esistenza: il matrimonio con Luciana Barroso. Legati dal 2005 e genitori di una splendida famiglia (tre figlie nate dalla loro unione, cui ne sì aggiunge una avuta dalla Barroso prima di conoscere l'attore), i due continuano a fare sognare i fan dopo oltre vent'anni trascorsi fianco a fianco. Rievocando le fondamenta del loro legame, l'attore ha dichiarato a People: "Alla base del nostro rapporto ci sono tanto amore e rispetto, e tanta fiducia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Matt Damon si confessa: "Dopo 21 anni mia moglie è ancora la cosa più bella della mia vita"

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Matt Damon e l’amore per la moglie Luciana Barroso: “Ha basi solide, ed è la cosa più bella della mia vita”L’attore ha dichiarato che il suo rapporto con la moglie, con cui è legato dal 2005, ha basi solide e rappresenta la cosa più bella della sua vita.

Ristic: “Sono stati i tre anni più difficili della mia carriera e anche i più belli della mia vita”Dopo aver concluso il contratto e non aver ricevuto rinnovo, il calciatore serbo ha annunciato l’addio al club.

Argomenti più discussi: Matt Damon e la dieta per l'Odissea di Nolan: addio a glutine, alcol e caffeina. Così sono diventato Ulisse; Nolan confessa ad Alberto Angela: Sergio Leone e Pasolini hanno ispirato il mio Odissea; Odissea, il finale del film spiegato: la civiltà che crolla e il discorso generazionale; Angela, con Noss riparto da Nolan e Damon e preparo una serata evento al Colosseo.