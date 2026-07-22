Donnarumma sposo in Puglia | le nozze con la sua Alessia il 24 luglio a Locorotondo Parata di vip in Valle d' Itria

Da bari.corriere.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il portiere della nazionale italiana e del Manchester City si sposerà con la compagna il 24 luglio a Locorotondo, in Puglia. La cerimonia si terrà nella Valle d’Itria, attirando numerosi ospiti noti. La data e il luogo sono stati confermati, con una presenza di invitati provenienti dal mondo dello sport e dello spettacolo. La coppia ha scelto di celebrare il matrimonio in questa località pugliese.

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Nozze vip in Valle d’Itria. Il portiere della nazionale azzurra e del Manchester City Gigio Donnarumma sposerà la compagna Alessia Elefante, venerdì 24 luglio, a Locorotondo (Bari). La cerimonia religiosa si terrà, alle 17, nella chiesa Madre del paese, mentre il ricevimento è in programma nella vicina residenza Pettolecchia, a Fasano.  Dopo mesi di riserbo assoluto, solo nelle ultime ore sono trapelati i primi dettagli su data e location dell'evento. La scelta dell’ex numero 1 di Milan e Paris Saint Germain e della storica fidanzata è ricaduta sulla chiesa Madre di Locorotondo, anche per la vicinanza logistica con la villa... 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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