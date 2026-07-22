Donna lancia un cane dal quarto piano nel Catanese | animale sopravvive scatta il TSO

Da dayitalianews.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna ha lanciato un cane dal quarto piano di una palazzina in provincia di Catania. L’animale è rimasto vivo, ma con gravi lesioni. La donna è stata ricoverata in ospedale e successivamente sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio. La vicenda si è verificata in un comune della provincia catanese.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Il cane è vivo ma ha riportato gravi lesioni. Una donna è stata ricoverata in ospedale e successivamente sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio (TSO) dopo aver lanciato un cane dal quarto piano di una palazzina situata in un comune della provincia di Catania. Nonostante la violenta caduta, l’animale è riuscito a sopravvivere, ma ha riportato gravissime fratture e numerosi traumi, rendendo necessarie cure veterinarie immediate. Sul posto carabinieri e polizia locale. Dopo l’accaduto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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