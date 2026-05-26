Choc al Viminale dipendente si lancia dal quarto piano e muore

Un dipendente si è lanciato dal quarto piano del Viminale questa mattina, morendo sul colpo. L’incidente è avvenuto all’interno dell’edificio, senza altre persone coinvolte. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del gesto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

(Adnkronos) – Choc al Viminale, dove questa mattina un dipendente si è lanciato dal quarto piano ed è morto. L'uomo, circa 60 anni, era arrivato regolarmente in ufficio, quando per motivi ancora da accertare intorno alle 9.30 si è buttato nel vuoto. Sul posto la polizia. —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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