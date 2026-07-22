Donald Trump ha dichiarato di sostenere la candidatura di Gianni Infantino, attuale presidente della FIFA, per il ruolo di segretario generale delle Nazioni Unite. La proposta è stata espressa in un contesto di discussione sulle possibili candidature per la posizione. Al momento, non ci sono conferme ufficiali o procedure avviate per questa candidatura. La notizia è stata diffusa attraverso fonti informali e non ha ancora ricevuto riconoscimento ufficiale da parte delle organizzazioni coinvolte.

2026-07-22 10:30:00 Breaking news: Donald Trump vorrebbe che il capo della FIFA, Gianni Infantino, diventasse il prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Trump e Infantino hanno sviluppato uno stretto legame dopo aver lavorato insieme per aiutare gli Stati Uniti a realizzare una Coppa del Mondo di successo, insieme a Canada e Messico, e il presidente degli Stati Uniti vorrebbe vederlo svolgere un ruolo maggiore nella politica che va avanti. Secondo il New York Post, Infantino sarebbe il candidato preferito di Trump per sostituire Antonio Guterres quando il portoghese si dimetterà a dicembre. Una fonte vicina al presidente ha detto al Post: “Lui Infantino è rispettato da tutti in tutto il mondo, e Trump riconosce di avere una capacità speciale di unire le persone”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - Donald Trump pronto ad appoggiare Gianni Infantino al ruolo di segretario generale delle Nazioni Unite

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