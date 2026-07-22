Don Alessandro Santoro, cosa ne pensa del ’ caso Montedomini ’? "Uno scandalo incredibile. Non riesco a capire come Montedomini possa aver concesso le sue abitazioni a privati e società immobiliari internazionali per essere trasformate in affitti turistici quando a Firenze ci sono centinaia di famiglie alla ricerca spasmodica di una casa. Trovo inaccettabile questo tipo di politica: il diritto all’abitare e il diritto alla casa sono sacrosanti e fondamentali. Chi si occupa della ’cosa pubblica’ nella nostra città dovrebbe ispirarsi a questi due principi. E invece sembra non sia così". Lei, quindi, crede che in questa vicenda ci sia una ’ responsabilità ’ politica? "Se non è responsabilità è coinvolgimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Don Santoro e quelle case su Airbnb: "Dovrebbero spettare ai poveri . Ma Palazzo Vecchio non la pensa così"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Firenze-Airbnb, tra braccio di ferro e mani tese: «Non siamo noi il problema casa». Palazzo Vecchio: «Ma gli effetti sociali sono rilevanti»A Firenze, Airbnb ha dichiarato di non essere contraria alla regolamentazione degli affitti brevi, ma ha evidenziato che i criteri di limitazione non...

“Casa ai lavoratori”, il bando di Palazzo Marino toglie alloggi popolari ai più poveri per darli agli occupati in difficoltà. E le aziende ringrazianoUn nuovo bando del Comune di Milano ha causato polemiche per aver trasferito alcuni alloggi pubblici dagli assegnatari più poveri a lavoratori in...

Argomenti più discussi: Don Santoro sul caso Montedomini: Scandalo incredibile, le case vadano a chi ne ha bisogno; Libri sotto le stelle; Libri sotto le stelle: torna il festival letterario itinerante nel; Ceglie Messapica: la Comunità Parrocchiale di San Lorenzo da Brindisi rende omaggio al Santo Patrono.

Don Santoro e quelle case su Airbnb: Dovrebbero spettare ai poveri. Ma Palazzo Vecchio non la pensa cosìDon Alessandro Santoro, cosa ne pensa del ’caso Montedomini’? Uno scandalo incredibile. Non riesco a capire come Montedomini possa aver concesso le sue abitazioni a privati e società immobiliari ... msn.com