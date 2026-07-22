Don Santoro e quelle case su Airbnb | Dovrebbero spettare ai poveri Ma Palazzo Vecchio non la pensa così
Un sacerdote ha espresso forte disappunto riguardo alla gestione delle case di Montedomini, criticando la decisione di affidarle a privati e società internazionali per affitti turistici. Secondo lui, queste abitazioni, che potrebbero essere destinate a famiglie in difficoltà, vengono invece utilizzate per scopi commerciali. La critica si rivolge anche alle scelte dell’amministrazione comunale, accusata di non tutelare le esigenze dei residenti più bisognosi. La questione solleva un dibattito sulla destinazione delle proprietà pubbliche in città.
Don Alessandro Santoro, cosa ne pensa del ’ caso Montedomini ’? "Uno scandalo incredibile. Non riesco a capire come Montedomini possa aver concesso le sue abitazioni a privati e società immobiliari internazionali per essere trasformate in affitti turistici quando a Firenze ci sono centinaia di famiglie alla ricerca spasmodica di una casa. Trovo inaccettabile questo tipo di politica: il diritto all’abitare e il diritto alla casa sono sacrosanti e fondamentali. Chi si occupa della ’cosa pubblica’ nella nostra città dovrebbe ispirarsi a questi due principi. E invece sembra non sia così". Lei, quindi, crede che in questa vicenda ci sia una ’ responsabilità ’ politica? "Se non è responsabilità è coinvolgimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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