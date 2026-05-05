Un nuovo bando del Comune di Milano ha causato polemiche per aver trasferito alcuni alloggi pubblici dagli assegnatari più poveri a lavoratori in difficoltà occupanti. Il provvedimento interessa circa 110 unità abitative e ha suscitato reazioni di critica da parte di associazioni e cittadini, mentre le aziende coinvolte esprimono soddisfazione. La decisione riguarda principalmente persone con redditi bassi che si sono viste private delle case popolari assegnate in precedenza.

Sulla carta sembrerebbe un’ottima idea: da una parte ci sono 110 alloggi pubblici nelle case popolari sfitti; dall’altra i lavoratori (assunti) che non riescono a pagare gli affitti stellari di Milano; in mezzo i datori di lavoro che possono anticipare le spese di ristrutturazione degli appartamenti (che Palazzo Marino non può assumersi, perché non ha i fondi) e proporre un affitto ai propri dipendenti a canone calmierato. Mettendo tutti in rete, si accontentano tutti, no? No, non proprio. Gli alloggi a chi ha un Isee fino a 40.000 euro. E chi non ha redditi? Niente casa popolare. Perché se si legge con attenzione il bando della seconda...🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - “Casa ai lavoratori”, il bando di Palazzo Marino toglie alloggi popolari ai più poveri per darli agli occupati in difficoltà. E le aziende ringraziano

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