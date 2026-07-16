Firenze-Airbnb tra braccio di ferro e mani tese | Non siamo noi il problema casa Palazzo Vecchio | Ma gli effetti sociali sono rilevanti

A Firenze, Airbnb ha dichiarato di non essere contraria alla regolamentazione degli affitti brevi, ma ha evidenziato che i criteri di limitazione non sono ancora chiari. Il Comune ha risposto che gli effetti sociali di tali limitazioni sono rilevanti. La questione riguarda un possibile braccio di ferro tra le parti, mentre entrambe le parti mantengono posizioni distinte. Non ci sono state ulteriori comunicazioni ufficiali o decisioni definitive.

«Airbnb non è contraria alla regolamentazione degli affitti brevi, ma a Firenze non sono chiari i criteri con cui saranno limitati a partire dal 2028: come saranno stabiliti e i tetti? Come verrà deciso chi potrà continuare a fare affitti brevi e chi no? Purtroppo non ci sono garanzie sul numero di licenze, né ce ne sono per chi affitta un solo appartamento, ovvero i piccoli proprietari». A parlare con preoccupazione rispetto alla fine della moratoria sulle locazioni brevi, che scadrà il 31 maggio 2028, sono i vertici italiani di Airbnb, il country manager Matteo Sarzana e la responsabile delle relazioni istituzionali Valentina Reino, arrivati a Firenze per una conferenza stampa organizzata in Borgo Albizi, in una locazione turistica affittata per l’occasione. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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