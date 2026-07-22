Domenica regate a remi tra le Valli lagunari con tecnica a paradello

Da ilrestodelcarlino.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica si svolgeranno regate a remi nelle Valli di Comacchio, utilizzando tecnica a paradello. Le competizioni prevedono gare singole e a parallelo, con partenze presso il Casone di Guardia. L’evento coinvolge equipaggi locali e appassionati, con prove che si svolgeranno lungo i canali delle valli. La manifestazione rinnova la tradizione remiera e si svolge in un contesto di valorizzazione delle tecniche storiche di voga.

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Da domenica le valli di Comacchio ritrovano le proprie radici con le regate a remi, singolo e a parallelo, presso il Casone di Guardia a Sant’Alberto. Dal mattino fino al tramonto presso il Casone Sant’Alberto, ultimo baluardo a sud delle Valli di Comacchio, riprende vita e farà da cornice alle attese regate a remi e a paradello sui velucépi, le tradizionali imbarcazioni vallive. La tecnica a paradello ovvero la tipica spinta sul fondo della valle, con un’asta in legno che va avanzare la barca, in particolare, offrirà uno spettacolo suggestivo e d’altri tempi a tutti gli appassionati. L’evento, organizzato dall’ Associazione Barche Storiche, intende valorizzare le tecniche di voga tradizionali e le imbarcazioni tipiche che per secoli hanno popolato gli ambienti lagunari, rappresentando la vita, il lavoro e l’identità di queste terre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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