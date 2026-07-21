Un video pubblicato lunedì sera sui social mostra un scontro in mare tra marinai filippini e militari della Guardia Costiera cinese. Nel filmato si vedono remi e manganelli utilizzati durante la colluttazione. La scena si svolge in acque internazionali, con i due gruppi impegnati in un conflitto ravvicinato. La tensione tra le due nazioni si è intensificata nelle ultime settimane, secondo fonti ufficiali.

Un filmato che mostra uno scontro tra la Guardia Costiera cinese e marinai filippini è stato condiviso lunedì sera sull’account Weibo ufficiale della Guardia Costiera. “Mantenete le distanze di sicurezza”, annuncia un uomo con un megafono dall’imbarcazione della Guardia Costiera cinese. Continua avvertendo: “In caso contrario, sarete pienamente responsabili delle conseguenze”. A seguito dell’incidente, avvenuto lunedì, l’esercito filippino ha accusato la Guardia Costiera cinese di aver colpito un marinaio filippino con un manganello mentre si avvicinavano a una nave incagliata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scontro in mare a colpi di remi e manganelli tra marinai filippini e Guardia Costiera cinese. Sale la tensione tra i due Paesi

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