Domani l’addio a Giuseppe Allegrini

Da lanazione.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani si terrà l’ultimo saluto a un pensionato di 70 anni, morto in un incidente stradale lunedì sera. La vittima, appassionato di agricoltura, risiedeva a Monsagrati e nel comune di Pescaglia si registra un forte dolore per la perdita. La tragedia ha suscitato grande shock nella comunità locale.

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Una tragedia che ha lasciato tutti sotto choc. Dolore e sconcerto a Monsagrati e nel comune di Pescaglia per l’ incidente mortale costato la vita lunedì sera a Giuseppe Allegrini (nella foto), pensionato di 70 anni appassionato di agricoltura. L’uomo è morto trafitto all’addome dal palo metallico del cancello di una fattoria a Monsagrati: era rimasto aperto e non ha visto che si stava richiudendo mentre si avvicinava alla guida del suo trattore, finendoci fatalmente contro. Inutili purtroppo i soccorsi inviati dal 118 e l’intervento dei vigili del fuoco per segare la sbarra: il settantenne è deceduto durante la corsa verso l’ospedale San Luca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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