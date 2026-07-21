Giuseppe Allegrini muore trafitto da una sbarra mentre è sul trattore | tragedia nelle campagne di Monsagrati
Un uomo è morto dopo essere stato colpito da una sbarra mentre era sul trattore in un campo. L’incidente si è verificato in una località rurale e ha causato la morte immediata dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.
Pescaglia, Giuseppe Allegrini ha perso la vita in un drammatico incidente. Quella che doveva essere una normale giornata trascorsa nei campi si è conclusa nel modo più tragico. Giuseppe Allegrini, pensionato residente a Monsagrati, nel comune di Pescaglia, in provincia di Lucca, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di lunedì dopo un terribile incidente avvenuto all’interno di una proprietà agricola. L’allarme è scattato poco dopo le 19, quando alcuni presenti hanno chiesto l’intervento dei soccorsi. Il drammatico incidente lungo la strada sterrata. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, l’uomo stava percorrendo con il proprio trattore una strada sterrata che attraversa un’azienda agricola di proprietà di un familiare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Notizie e thread social correlati
Tragedia a Monsagrati: un 62enne muore schiacciato da un alberoUn uomo di 62 anni è morto ieri a Monsagrati dopo essere stato schiacciato da un albero caduto lungo la strada.
Leggi anche: Viene travolto da una moto mentre attraversa e muore: tragedia sul Lungomare