Giuseppe Allegrini muore trafitto da una sbarra mentre è sul trattore | tragedia nelle campagne di Monsagrati

Notizia in breve

Un uomo è morto dopo essere stato colpito da una sbarra mentre era sul trattore in un campo. L’incidente si è verificato in una località rurale e ha causato la morte immediata dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.