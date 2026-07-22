Un dj italiano di 33 anni è stato trovato morto nelle acque di un porto a Ibiza, nel giorno del suo compleanno. L’autopsia avrà il compito di chiarire le cause del decesso. La vittima, originaria di Lucera e residente a San Benedetto del Tronto, è stata scoperta senza vita nel porto dell’isola spagnola. Le autorità stanno indagando sulla vicenda.

Sarà l’ autopsia a fare luce sulla morte di Francesco Forzieri, il 33enne originario di Lucera (Foggia), ma residente da anni a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), trovato senza vita nelle acque del porto di Ibiza proprio nel giorno del suo compleanno. Il corpo è stato recuperato all’alba di lunedì 20 luglio, intorno alle 4.30, mentre galleggiava nei pressi di una banchina della zona di Es Botafoc. Al momento l’ipotesi principale è quella dell’ annegamento, ma le autorità spagnole stanno ancora accertando le cause del decesso, che restano avvolte nel mistero. Era a Ibiza per lavorare durante la stagione estiva. Secondo quanto riferito dai familiari, Francesco Forzieri era partito per Ibiza lo scorso maggio con l’obiettivo di lavorare come cameriere per tutta la stagione estiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Dj italiano trovato morto il giorno del suo compleanno: l’autopsia chiarirà le cause del decesso

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Dj pugliese muore a Ibiza il giorno del suo compleanno: il corpo trovato in acqua. È mistero

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