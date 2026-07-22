discese ardite e risalite nel corgo elettronico

Ha ragione da vendere Namtchylak quando pronuncia con voce spettrale e profonda «niente fretta, niente ansia». Il brano No hurry, No rush!, oltre a contenere parole e concetti assolutamente sottoscrivibili. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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