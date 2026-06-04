maltrattamenti in famiglia scatta il braccialetto elettronico nel telesino

Notizia in breve

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato hanno applicato un braccialetto elettronico a un uomo coinvolto in un caso di maltrattamenti in famiglia nel Telesino. L’ordine di esecuzione è stato disposto dal giudice, che ha deciso di adottare questa misura restrittiva per monitorare la persona coinvolta. Il provvedimento si inserisce in un procedimento legale ancora in corso, senza ulteriori dettagli sulla vicenda.