Maltrattamenti in famiglia scatta il braccialetto elettronico nel Telesino
Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato hanno applicato un braccialetto elettronico a un uomo coinvolto in un caso di maltrattamenti in famiglia nel Telesino. L’ordine di esecuzione è stato disposto dal giudice, che ha deciso di adottare questa misura restrittiva per monitorare la persona coinvolta. Il provvedimento si inserisce in un procedimento legale ancora in corso, senza ulteriori dettagli sulla vicenda.
Tempo di lettura: 3 minuti Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Telese Terme, in stretta sinergia con i colleghi del Commissariato di Ponticelli, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un quarantaseienne di origini napoletane, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori ai danni dell’ex compagna. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Benevento su richiesta di questa Procura della Repubblica, impone all’uomo non solo il tassativo divieto di comunicare con la... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Maltrattamenti in famiglia a Cirò Marina, scatta lallontanamento e il braccialetto elettronico
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