I Carabinieri della Compagnia di Montella hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L'intervento è stato richiesto in relazione a una lite che si è conclusa con feriti. Le forze dell'ordine hanno effettuato le verifiche necessarie e hanno preso le misure previste dalla legge. La vicenda si è svolta nel corso dell'ultimo fine settimana, coinvolgendo più persone e portando all'intervento delle autorità.

Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri della Compagnia di Montella hanno dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare personale degli arresti domiciliari, con contestuale applicazione del braccialetto elettronico, emessa nei confronti di un soggetto della provincia di Salerno, ritenuto gravemente indiziato, allo stato delle indagini, dei reati di lesioni personali e porto abusivo di armi. Il provvedimento restrittivo è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino – che ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari per il pericolo di reiterazione di condotte analoghe tali da determinare una concreta situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica – su richiesta di questo Ufficio che ha coordinato le indagini condotte dai Carabinieri di Montella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lite finisce nel sangue: domiciliari con braccialetto elettronico

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