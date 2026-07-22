Disabilità e diritti negati ad Aicurzio la battaglia legale di una famiglia contro il Comune

Una famiglia ha avviato una causa legale contro il Comune di Aicurzio, contestando il mancato rispetto dei diritti di una persona con disabilità. La disputa riguarda l’accesso a servizi e supporti necessari, che secondo i genitori non sono stati garantiti. La decisione legale si basa su documenti che tracciano il percorso di vita della persona, evidenziando le omissioni e le mancanze nelle risposte dell’amministrazione. La causa è stata presentata nelle ultime settimane.

Aicurzio (Monza e Brianza), 22 luglio 2026 – È il documento col quale si disegna il percorso di vita di una persona con disabilità. Qui devono essere indicati i sostegni e i servizi a lei necessari perché possa esprimere le sue potenzialità ed essere il più possibile autonoma quando verranno a mancare i suoi primi, e spesso unici, alleati: i genitori. Progetto di vita. È il documento che il Governo ha messo al centro della riforma della disabilità, seguendo l’approccio della Convenzione Onu del 2006. Il riferimento è al Progetto di vita. Non un documento statico, scritto una volta per tutte, ma dinamico, in evoluzione, proprio come l’esistenza di chiunque. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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