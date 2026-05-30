Dopo l’entrata in vigore della riforma sulla disabilità, si è registrato un calo del 13% nelle domande di invalidità previdenziale presentate all’Inps, così come nelle pratiche accolte dall’istituto e nelle definizioni da parte degli uffici. La riduzione riguarda sia le richieste sia le pratiche concluse, senza indicare specifici motivi o variazioni nelle modalità di presentazione. La Cgil ha espresso preoccupazione riguardo alla possibilità che questa diminuzione possa comportare un rischio di negazione di diritti.

Con la riforma della disabilità, sono calate di molto le domande di invalidità previdenziale inviate all’Inps, così come quelle accolte dall’istituto e anche le pratiche definite dagli uffici. Nelle province oggetto della sperimentazione, iniziata a gennaio 2025, le istanze presentate sono scese del 13,1%, mentre quelle accettate sono andate giù del 12,1%. L’analisi è della Cgil, che ha diffuso questi numeri per segnalare il rischio che la nuova procedura prevista dalla legge si traduca in un ostacolo per chi ha diritto alle prestazioni di invalidità, piuttosto che in una semplificazione e in un miglioramento dei controlli, obiettivi dichiarati della riforma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Riforma della disabilità, altro che stanare i furbetti: giù del 13% le domande di invalidità. Cgil: “Rischio diritti negati”

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