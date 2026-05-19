Termoli il Comune ricorre al Tar | battaglia legale per la sanità

Il Comune di Termoli ha presentato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale riguardante la gestione della sanità locale. La decisione è stata presa dopo che alcuni consiglieri hanno deciso di agire a titolo personale, senza rappresentanza ufficiale dell'ente. Durante l’ultima seduta consiliare, sono stati ascoltati diversi rappresentanti che hanno preso parte a una lunga discussione in aula. La causa riguarda questioni legate all’organizzazione e ai servizi sanitari nel territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui