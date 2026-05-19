Termoli il Comune ricorre al Tar | battaglia legale per la sanità
Il Comune di Termoli ha presentato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale riguardante la gestione della sanità locale. La decisione è stata presa dopo che alcuni consiglieri hanno deciso di agire a titolo personale, senza rappresentanza ufficiale dell'ente. Durante l’ultima seduta consiliare, sono stati ascoltati diversi rappresentanti che hanno preso parte a una lunga discussione in aula. La causa riguarda questioni legate all’organizzazione e ai servizi sanitari nel territorio.
? Domande chiave Perché i consiglieri hanno deciso di agire a titolo personale?. Chi sono i rappresentanti che hanno partecipato alla maratona in Comune?. Come influirà l'emendamento presentato a Roma sulla sanità locale?. Quali sono le conseguenze del ricorso al Tar per i cittadini?.? In Breve Consiglieri e sindaco Balice agiranno legalmente a titolo personale contro il piano regionale.. Partecipazione di Roberto Di Pardo, Vittorio Facciolla e del Comitato San Timoteo.. Il senatore Costanzo Della Porta proporrà un emendamento a Roma sul decreto Balduzzi.. Seduta comunale fiume iniziata alle 18:30 e conclusasi poco prima delle 23:00.. Il Consiglio comunale di Termoli ha approvato ieri, poco prima delle 23, il ricorso al Tar Molise contro il Piano operativo sanitario, dopo una seduta monotematica sulla sanità iniziata alle 18. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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