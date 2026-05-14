Droga tra i giovanissimi nasce Al C’entro | uno spazio per aiutare i ragazzi prima della dipendenza
È stata avviata una nuova iniziativa dedicata ai giovani tra i 12 e i 18 anni, con l’obiettivo di intervenire tempestivamente sui segnali di disagio legati all’uso di sostanze stupefacenti. Si chiama “Al C’entro” ed è uno spazio pensato per offrire supporto prima che si sviluppino situazioni di dipendenza. L’obiettivo è identificare precocemente comportamenti a rischio e fornire assistenza ai ragazzi prima che il problema si aggravi.
Al via una nuova iniziativa per intercettare precocemente il disagio legato all'uso di sostanze stupefacenti tra minori dai 12 ai 18 anni. Il progetto“Al C'entro” presso lo spazio “Cose Belle” alla Grotta Rossa di Rimini, in via della Gazzella 60, è aperto ogni martedì e giovedì dalle ore 15 alle. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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