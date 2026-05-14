Droga tra i giovanissimi nasce Al C’entro | uno spazio per aiutare i ragazzi prima della dipendenza

È stata avviata una nuova iniziativa dedicata ai giovani tra i 12 e i 18 anni, con l’obiettivo di intervenire tempestivamente sui segnali di disagio legati all’uso di sostanze stupefacenti. Si chiama “Al C’entro” ed è uno spazio pensato per offrire supporto prima che si sviluppino situazioni di dipendenza. L’obiettivo è identificare precocemente comportamenti a rischio e fornire assistenza ai ragazzi prima che il problema si aggravi.

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