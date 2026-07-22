Dimaro day 6 | Napoli-Arezzo 1-3

Da gbt-magazine.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella prima amichevole estiva a Dimaro, il Napoli ha perso 3-1 contro l’Arezzo. La partita si è giocata alla SKI.IT Arena. È stata la sesta giornata di preparazione precampionato. Gli azzurri sono stati sconfitti dalla squadra neopromossa in Serie B.

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DIMARO – Si apre con una sconfitta il precampionato del Napoli. Nella prima amichevole estiva disputata alla SKI.IT Arena di Dimaro, gli azzurri cedono 3-1 all’Arezzo, formazione neopromossa in Serie B. Dopo una fase iniziale di studio, all’11’ è Cerri a portare avanti i toscani, approfittando di un’incertezza della retroguardia azzurra e di un intervento non impeccabile di Meret. Il Napoli prova a reagire con un maggiore possesso palla, ma fatica a creare occasioni realmente pericolose, chiudendo il primo tempo sotto di una rete. Come da tradizione nelle prime uscite estive, Allegri rivoluziona l’undici nella ripresa, cambiando quasi tutti gli interpreti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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