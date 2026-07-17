Dimaro day 1 | il Napoli è arrivato in ritiro

Il Napoli è arrivato a Dimaro Folgarida e ha iniziato la prima sessione di allenamento della nuova stagione. La squadra si è radunata per il ritiro estivo e ha svolto la prima sessione sotto la guida del tecnico e dello staff. La preparazione prosegue con allenamenti quotidiani.

Il Napoli è arrivato a Dimaro: in corso la prima seduta di allenamento. Dimaro day 1: è ufficialmente iniziata la nuova stagione del Napoli. La squadra azzurra è arrivata a Dimaro Folgarida, sede del tradizionale ritiro estivo, dove ha già dato il via alla prima seduta di allenamento agli ordini di mister Allegri e dello staff tecnico. L’arrivo della comitiva partenopea a Dimaro è stato accolto dall’entusiasmo di centinaia di tifosi. Presenti per salutare giocatori e staff. Dopo le consuete operazioni di sistemazione, il gruppo si è trasferito sul terreno di gioco per il primo allenamento della preparazione estiva. La seduta pomeridiana è dedicata soprattutto al lavoro atletico e ai primi esercizi con il pallone. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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