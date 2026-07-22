In attesa dei calendari, resta il mercato a calamitare attenzioni e desideri delle società dilettantistiche. In Prima Categoria, la mezzala Niccolò Tronci (nella foto) continuerà a far parte del Casale Fattoria (alla cui guida tecnica è stato confermato l’ex-Prato Andrea Bellini). Sta prendendo forma anche il Poggio a Caiano di coach Gianfranco Trupia: l’ultimo innesto in ordine cronologico arrivato alla corte del nuovo tecnico è l’attaccante Issam Chafiq, prelevato dagli aglianesi dell’Atletico Spedalino. Scendendo in Seconda, il Maliseti Seano continua a "far spesa" in casa San Niccolò: dal sodalizio aglianese sono arrivati nelle scorse ore il difensore Gabriele Ramalli ed il centrocampista offensivo Lorenzo Tempestini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dilettanti. Tronci resta al CF. Poggio, Chafiq è il nuovo bomber

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