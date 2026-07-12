Il mercato dei dilettanti | un nuovo bomber per Battistini Bacchi alla Baldaccio

Notizia in breve

La Baldaccio Bruni ha annunciato l’ingaggio di Edoardo Bacchi, attaccante classe 2006, che si unisce alla rosa della prossima stagione. Il club ha confermato anche il ritorno di Brian Vassallo tra i pali. La squadra si prepara quindi con nuovi innesti per affrontare il campionato, rafforzando il reparto offensivo e difensivo. Il tecnico, Pierfrancesco Battistini, avrà a disposizione entrambi i giocatori nelle prossime partite.