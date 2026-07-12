Il mercato dei dilettanti | un nuovo bomber per Battistini Bacchi alla Baldaccio
La Baldaccio Bruni ha annunciato l’ingaggio di Edoardo Bacchi, attaccante classe 2006, che si unisce alla rosa della prossima stagione. Il club ha confermato anche il ritorno di Brian Vassallo tra i pali. La squadra si prepara quindi con nuovi innesti per affrontare il campionato, rafforzando il reparto offensivo e difensivo. Il tecnico, Pierfrancesco Battistini, avrà a disposizione entrambi i giocatori nelle prossime partite.
La Baldaccio Bruni annuncia un nuovo attaccante dopo aver blindato la porta riportando in biancoverde Brian Vassallo. Pierfrancesco Battistini, tecnico della Baldaccio, nella prossima stagione potrà contare sul classe 2006 Edoardo Bacchi. La Sansovino batte tre colpi. In arrivo tre calciatori classe 2008. Dalla Primavera dell’Arezzo arriva Niccolò Farsetti, esterno sinistro. Insieme a lui Mattia Gherghina, esterno mancino e Andrea Maramarco esterno offensivo, entrambi dal Montevarchi. Il Foiano annuncia la riconferma di Stefano Seri, difensore classe 2006, che vestirà la maglia amaranto anche nella prossima stagione. Adesso è ufficiale, l’... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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