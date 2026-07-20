Le trattative di mercato tra le squadre dilettanti sono in pieno fermento, con il rilancio di Poggio e nuove mosse in casa Comeana. A pochi giorni dall’inizio di agosto, le società di Prato e provincia si preparano a tornare in campo, in vista delle prime partite di campionato e della coppa. Le squadre stanno definendo gli ultimi dettagli prima dei ritorni ufficiali.

Con l’avvicinarsi del mese di agosto, si avvicina progressivamente anche il momento in cui per le compagini di Prato e provincia arriverà il momento di tornare in campo per prepararsi al debutto nei rispettivi campionati (preceduti dalla prima giornata di coppa). Nel frattempo, il mercato continuerà a reclamare spazio ed attenzione, con molteplici operazioni messe a segno anche nel corso degli ultimissimi giorni. In Prima Categoria, sta prendendo forma il "nuovo" Poggio a Caiano di mister Gianfranco Trupia: il tecnico reduce dal terzo posto alla guida della neopromossa Pietà potrà ancora fare affidamento sul difensore Marc Guei, i centrocampisti Matteo Giuliano e Leonardo Sona e l’attaccante Giulio Guarducci, tutti confermati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mercato dilettanti, impazzano le trattative. Rilancio Poggio e novità in casa Comeana

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