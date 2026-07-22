Difesa Giorgetti sull’aumento della spesa | Decide il Parlamento Niente tagli a scuola e sanità Le opposizioni | Ponzio Pilato

Da open.online 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il question time alla Camera, il ministro dell’Economia ha dichiarato che l’aumento della spesa militare sarà deciso dal Parlamento, negando decisioni autonome da parte del governo. Le opposizioni hanno commentato definendo la risposta come un tentativo di scaricare le responsabilità. Tre interrogazioni sono state presentate sul tema, chiedendo chiarimenti su come il governo intenda reperire le risorse necessarie. Il ministro ha precisato che le decisioni sulla spesa saranno prese con l’approvazione parlamentare.

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Tre interrogazioni per il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sullo stesso tema: dove troverà il governo le risorse per aumentare la spesa militare? Il titolare del Mef, rispondendo durante il question time alla Camera, si scherma: «Non è il governo che può decidere in autonomia e senza passare dal Parlamento». La scelta di aumentare le spese per la difesa e l’energia, spiega, richiede infatti «uno scostamento di bilancio» da approvare «con una maggioranza qualificata e quindi con numeri importanti». Resta poi da decidere come reperire le risorse: ricorrendo ai prestiti europei del programma Safe oppure continuando a finanziarsi sui mercati con i Btp. 🔗 Leggi su Open.online

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