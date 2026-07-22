Giorgetti | Il governo non intende in alcun modo ridurre le spese in educazione e sanità per la difesa

Il ministro dell'Economia ha dichiarato che il governo non prevede tagli alle risorse per istruzione e sanità per finanziare la difesa. Durante un question time il 22 luglio, è stato chiesto se i fondi destinati alle scuole potrebbero essere ridotti per coprire nuove spese militari. Giorgetti ha confermato che le risorse per educazione e sanità resteranno invariate, escludendo ogni spostamento di fondi verso la difesa.

I fondi destinati alle nostre aule scolastiche rischiano di essere sacrificati per far fronte alle nuove esigenze militari? Durante il question time del 22 luglio, il Ministro dell'Economia (Giancarlo Giorgetti) ha affrontato direttamente questa preoccupazione. Il titolare del dicastero ha spiegato alle Camere che l'esecutivo sta rispettando rigorosamente i vincoli imposti dal Patto di stabilità, smentendo qualsiasi ipotesi di definanziamento per i settori civili. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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