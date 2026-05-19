Il governo ci ripensa | niente passo indietro sull’aumento delle spese per la Difesa al 5% Punto cancellato dalla mozione

Il governo ha deciso di mantenere l’aumento delle spese per la Difesa al 5%, cancellando la proposta di tornare indietro. La mozione presentata in parlamento, che prevedeva un passo indietro su questa misura, è stata completamente eliminata dalla discussione. La decisione si è concretizzata durante le sedute di giornata, senza variazioni rispetto alla proposta iniziale. La maggioranza ha optato di non modificare l’impegno finanziario già previsto per il settore, confermando la volontà di proseguire lungo questa strada.

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