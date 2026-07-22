Un ragazzo di 19 anni è stato investito e ucciso in strada nel pomeriggio, intorno alle 18, a Bari Sardo, in Sardegna. La vittima, identificata come un giovane residente nel paese, è stata colpita mentre camminava lungo una via locale. La polizia ha avviato immediatamente le indagini e sta cercando un veicolo sospetto che potrebbe essere coinvolto nell’incidente. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.

È Simone Concas, 19 anni, di Bari Sardo, la vittima dell’omicidio successo questo pomeriggio, intorno alle 18, per le strade del paese dell’Ogliastra, in Sardegna. Il giovane è stato accoltellato dal conducente di un’auto, pare dopo una lite scoppiata in seguito a un investimento di una o più persone. L’assassino è scappato ed è ora ricercato dalle forze dell’ordine. Due le versioni al vaglio degli investigatori I carabinieri della Compagnia di Lanusei e del Comando provinciale di Nuoro stanno verificando due diverse versioni dei fatti: secondo alcune testimonianze, una o più persone sarebbero state investite da un’auto. L’incidente avrebbe scatenato una violenta lite, culminata nell’accoltellamento mortale. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Diciannovenne ucciso in strada dopo un investimento: caccia all'assassino in Sardegna

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