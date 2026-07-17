Un uomo di 69 anni è stato accoltellato e ucciso durante una lite in strada nel quartiere Bonagia. La vittima, colpita con diverse ferite da arma da taglio, è deceduta sul posto. La polizia sta cercando l’autore dell’aggressione, che si è verificata in un momento di scontro tra più persone. Indagini in corso per identificare e rintracciare il responsabile. Non sono stati forniti dettagli sulla motivazione del confronto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La vittima colpita durante una lite in strada. Un nuovo episodio di sangue scuote Palermo. Un uomo di 69 anni, Vito Petrino, è stato ucciso a coltellate nel quartiere Bonagia, al termine di una violenta discussione. L’aggressione è avvenuta in via Papa Giovanni XXIII, dove secondo una prima ricostruzione la vittima sarebbe stata raggiunta dai fendenti durante una lite con un’altra persona. Il responsabile è ancora ricercato. Al momento l’autore dell’omicidio non è stato ancora individuato. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire al responsabile. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è anche quella che possa trattarsi di un vicino di casa della vittima, con cui sarebbe nato il violento confronto poi degenerato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Palermo, uomo di 69 anni ucciso a coltellate: caccia all’assassino nel quartiere Bonagia

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Palermo: omicidio al Cep, caccia al killer di Barrile

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Un uomo di 69 anni è stato ucciso a Palermo. Secondo una prima ricostruzione la vittima sarebbe stata accoltellata nel corso di una lite tra vicini avvenuta in via Papa Giovanni XXIII a Bonagia. Sono in corso le ricerche dell'aggressore. La vittima dell'omicidi x.com

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