Un giovane è stato investito mentre era con una ragazza e successivamente accoltellato a morte a Bari Sardo, in Ogliastra. L'aggressore, alla guida di un'auto, ha colpito la vittima con un coltello poco dopo l’incidente. La caccia all’autore dell’omicidio è in corso. La vittima è deceduta sul posto. La polizia sta indagando sulla dinamica e sui motivi dell’aggressione.

Un giovane è stato ucciso a coltellate, per strada, questo pomeriggio a Bari Sardo, in Ogliastra, dal conducente di un’auto. Secondo i primi riscontri, l’aggressore avrebbe investito la vittima mentre si trovava con una ragazza. Poi è sceso dalla vettura e lo ha colpito ripetutamente con un coltello, uccidendolo. L’intervento degli operatori del 118 non è riuscito a salvare la vita al giovane. La ragazza che era assieme alla vittima è rimasta ferita, riportando gravi traumi alle gambe e si trova ora ricoverata all’ospedale di Cagliari. La vittima è Simone Concas È Simone Concas, 19 anni, di Bari Sardo, la vittima dell’omicidio successo questo pomeriggio, intorno alle 18, per le strade del paese dell’Ogliastra, in Sardegna. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Investe un giovane mentre è con una ragazza e poi lo accoltella a morte: caccia all'assassino in Sardegna

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