Di Battista guarda alle Politiche | Schierarsi lo spinge in campo
Alessandro Di Battista si avvicina alle prossime elezioni politiche. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle prende in considerazione l’idea di lanciare un nuovo progetto politico. Non ha ancora deciso se candidarsi, ma il suo interesse per un ruolo attivo si fa più evidente. Di Battista non ha annunciato ufficialmente una candidatura, ma il suo spostamento verso la scena politica si fa più deciso.
Alessandro Di Battista torna a guardare con interesse alla politica attiva. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle, pur senza sciogliere le riserve su una candidatura, valuta la possibilità di dare vita a un nuovo progetto in vista delle prossime elezioni politiche. A spingerlo sarebbe soprattutto la base della sua associazione Schierarsi, convinta che esista uno spazio politico ancora tutto da conquistare. A raccontare il retroscena è Il Fatto Quotidiano, secondo cui la decisione definitiva verrà presa soltanto dopo l’approvazione della nuova legge elettorale, considerata determinante per valutare la fattibilità di un’eventuale corsa. “Un progetto di rottura” per chi non vota più. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Alessandro Di Battista - La raccolta firme dellAssociazione Schierarsi (27.04.26)
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