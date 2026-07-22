Alessandro Di Battista e la tentazione di candidarsi alle elezioni con Schierarsi

Alessandro Di Battista sta valutando di candidarsi alle prossime elezioni politiche. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle non ha ancora deciso se presentare liste proprie, poiché dubita di poter essere competitivo. La sua decisione dipenderà dalle valutazioni sulle possibilità di successo in questa tornata elettorale. Non ci sono ancora annunci ufficiali sulla sua candidatura o sui dettagli di eventuali alleanze.

Anche Alessandro Di Battista pensa alle elezioni politiche. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle non è però ancora convinto di poter presentare liste competitive. Eppure, spiega Il Fatto Quotidiano, la sua associazione Schierarsi lo spinge per provarci. Qualche settimana fa ha detto ad Andrea Scanzi: «Non cambierei la mia vita attuale con quella che facevo in Parlamento, ma provo un senso di responsabilità verso i tanti che non vanno più a votare e verso i 4mila iscritti a Schierarsi. E poi non credo nel bipolarismo: un progetto di rottura potrebbe migliorare sia l’opposizione che la maggioranza». Di Battista e le elezioni. Di Battista vede uno spazio politico nell’astensionismo. 🔗 Leggi su Open.online

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